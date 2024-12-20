İzmir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını ağır yaraladı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali önünde, G.S. ile babası A.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, babasına tabancayla ateş açıp aracıyla uzaklaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, olayın ardından kaçan G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.