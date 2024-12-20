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ABD, 4 şirkete yaptırım kararı aldı

ABD, 4 şirkete yaptırım kararı aldı

ABD, İran petrolünü naklettiği gerekçesiyle 4 şirkete yaptırım kararı aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünün nakliyesine destek verdiği gerekçesiyle dört kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu. Yaptırımlarla birlikte söz konusu kuruluşlara ait altı gemi de "engellenen mülk" olarak tanımlandı. Karar, İran’a yönelik ekonomik ve siyasi baskının artırılacağına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararı alınan kuruluşların isimleri Brecalin Hong Kong Co Ltd (Brecalin), Shiny Sails Shipping Ltd (Shiny Sails), Galaxy Management Nv (Galaxy Management) ve Atlantic Navigation Opc Pvt olarak açıklandı. Bu şirketlerin yasa dışı İran petrolü sevkiyatını desteklediği iddia edildi.

ABD, bu kuruluşların yanı sıra Hazine Bakanlığı’nın da "Husiler yararına kaçakçılık ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı İran petrolünün sevkiyatını destekleyen rolleri" nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD’nin yaptırım kararları yalnızca ekonomik faaliyetlerle sınırlı değil. İran’daki Kerec Gezel Hisar Cezaevi de yaptırım listesine alındı. ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası’nın (CAATSA) 106. bölümü kapsamında değerlendirilen cezaevi, ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu cezaevinde, İran’da ifade özgürlüğü hakkını kullanan kişilere yönelik "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırma" uygulandığını belirtti. Bu ihlaller arasında mahkumlara yönelik işkence, kötü muamele ve keyfi cezalandırmaların yer aldığı ifade edildi.

ABD’nin bu yaptırımları, İran’ın bölgesel faaliyetlerine ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına yönelik baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İran’ın petrol gelirlerini kullanarak Husilere silah sağladığı ve kara para aklama faaliyetlerini desteklediği iddiaları, yaptırımların temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

ABD
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