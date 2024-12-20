Toyota'dan şaşırtan karar: Popüler aracın ismini değiştiriyor! Kullanıcılar eleştirmişti

Japon otomotiv devi Toyota, eleştirilerin hedefi olan elektrikli SUV modeli bZ4X'in adını değiştirme kararı aldı.Yeniden markalama çalışmasının 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. bZ4X isminin ne anlama geldiğini merak edenler içinse Toyota detaylı bir şekilde açıkladı.

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Toyota, 2022 yılında elektrikli SUV modeli bZ4X'i tanıttığında, ismin karmaşıklığı birçok kişinin tepkisini çekmişti. Şirket "bZ"nin "sıfır emisyonun ötesinde" (beyond zero) anlamına geldiğini, "4"ün aracın boyutunu, "X"in ise crossover segmentini ifade ettiğini açıklasa da bu detaylı izah, isim konusunda tartışmaları sona erdirmedi. Japon firma eleştirilerin ardından aracın adını değiştirme kararı aldı.

Motor Illustrated'ın haberine göre, Toyota Kanada Bölgesel Direktörü Patrick Ryan, bZ4X'in gelecekte bir yeniden markalanmaya tabi tutulacağını belirtti. Ancak bu değişiklikle ilgili henüz net bir detay ya da zaman çizelgesi paylaşılmadı.

2025 model yılı için bZ4X'in sipariş edilebilir olduğu göz önüne alındığında, yeniden markalama çalışmasının en erken 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. Bu, aynı zamanda bZ4X'in üretiminin üç yıllık sürecine denk geliyor ve bir orta döngü yenileme çalışması için uygun bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor.

Bu arada elektrikli SUV, Lexus tarafından RZ ve Subaru tarafından Solterra adıyla da sunuluyor. Subaru, Solterra'yı yalnızca çift motorlu AWD (dört çeker) güç aktarma sistemiyle satışa sunarken, Toyota ve Lexus, tek motorlu FWD (önden çekişli) bir seçeneği de sunuyor.

Otomobilin performansı ise marka fark etmeksizin aynı güç aktarma organlarını paylaşmakta. Menzil, donanım ve jant boyutlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Örneğin Lexus RZ'nin AWD versiyonu 196 mil (yaklaşık 315 km) menzil sunarken, 18 inç jantlarla FWD modeli 266 mil (yaklaşık 428 km) menzile ulaşabiliyor. Toyota bZ4X'in standart versiyonuysa 252 mil (yaklaşık 406 km) menzile sahip.