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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler

Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara’da bir araya geldi ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher’ı kabul etti. Görüşmelerde uluslararası ve insani konular ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile görüştü.

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