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10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!

10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!

Malezya hükümeti, 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın enkazını bulmak için ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile yeniden anlaşmaya vardı. Uçağın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacak.

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Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olan ve 10 yıl önce Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e giderken kaybolan MH370 sefer sayılı uçak için umutlar yeniden yeşerdi. 

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ABD merkezli Ocean Infinity şirketinin Hint Okyanusu’nda yeni bir bölgede arama yapma teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Bakan Loke, "Ocean Infinity’nin önerisi sağlam bir teklif ve değerlendirilmeyi hak ediyor. Çalışmaların bu kez olumlu sonuçlanmasını, enkazın bulunmasını ve ailelere huzur getirmesini umuyoruz" dedi. Arama çalışmalarının başarılı olması durumunda şirket, 70 milyon dolarlık bir ödeme alacak.

8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Boeing 777 tipi MH370 uçağı, toplam 227 yolcu ve 12 mürettebat taşıyordu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini ifade etmişti.

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