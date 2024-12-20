DEM Parti, Öcalan görüşmesi için tarih verdi

DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvurunun üzerinden 3 hafta geçmesinin ardından görüşmeye ilişkin ilk açıklama DEM Parti kaynaklarından geldi. Görüşmenin haftaya gerçekleşeceği, birden fazla görüşme olabileceği belirtildi.

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DEM Parti heyeti ile İmralı’da bulunan PKK elabaşı Abdullah Öcalan’la önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise talebe ilişkin, "Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" demişti.

MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı şekillenmeye başladı. DEM Parti kaynakları, İmralı ile ilk temasın haftaya olacağını belirtiyor. Gidecek isimlerin ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olduğu belirtildi. DEM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sonraki görüşmelerin de olacağını ve bu süreçte ortaya konulan çözüm önerilerinin belirleyici olacağı söyleniyor.

Diğer bir noktada görüşmelere Meclis'ten diğer partilerin de katılabileceği belirtiliyor, buna MHP de dahil. Buna kimlerin katılacağını ise parti kurullarının kendisinin karar vereceği ifade ediliyor.

Sözcü muhabiri Başak Kaya, "Cumhurbaşkanı onayladı mı diye sorduk, evet Cumhurbaşkanı onaylamış. İki isimde karar kılınmış." ifadelerini kullandı.

Kaya, "DEM Parti ile MHP arasında Bahçeli'nin çıkışından önce de bir arka kapı diplomasisi varmış. Aynı zamanda eşgüdümlü olarak AK Parti ile de bir temasın içindelermiş. Bu sürece hazırlanılmış, bu sürecin doğru işlemesi açısından sonuç alınabilmesi açısından Suriye'deki gelişmelerin de etkili olabileceği belirtiliyor. Buradaki kilit nokta Öcalan'ın çağrısı olacak. Bu çağrı; sürecin nasıl işleyeceğini ve diğer partilerin durumunu, hepsini belirleyecek bir noktaya çekiyor." dedi.