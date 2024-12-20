İran basını bir kez daha Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

İran tarafından desteklenen ve halkın takip ettiği yazılı basın organlarından biri olan Keyhan Gazetesi, bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

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Suriye krizi boyunca tarihin doğru tarafında yer alan nadir aktörlerden biri olan Türkiye, uluslararası aktörler tarafından da bu değişimin en önemi kazananı olarak sunuldu.

Örneğin ABD merkezli Politico "Esad'ın düşüşü - kazananlar ve kaybedenler başlıklı haberinde" Türkiye’nin Esad rejiminin düşündeki rolüne ayrı bir parantez açarak Kazananlar grubuna Türkiye'yi de eklemişti.

İRAN BASINI TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDAN RAHATSIZ

Tahran yönetimi tarafından desteklenen yayın organlarından biri olan Kayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Osmanlı Halifeliğini canlandırmaya çalıştığını" söyledi

İran tarafından desteklenen Kayhan gazetesi, 16 Aralık 2024 tarihli “Bu Komşu Artık Güvenilir Değil” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “fırsatçı” olarak niteledi.

TAHRAN'IN SURİYE HAZIMSIZLIĞI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, başta Heyet Tahrir el-Şam örgütü olmak üzere Suriyeli muhaliflere askeri yardım sağlamak ve Osmanlı Halifeliğini yeniden canlandırmak için çalışmakla itham etti.

Keyhan Gazetesi, Erdoğan'ın kendisini Suriye halkını önemseyen ve Filistin davasına bağlı biri olarak sunduğunu fakat aslında komşu ülkelerin çıkarlarına aleyhine teşkil edilen “terörist gruplarla” iş birliğine gittiğini öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE PARANTEZ

İran gazetesi açıklamalarının devamında Erdoğan'ın “Birinci dünya savaşı bölgemizde sınırları belirlenirken şartlar başka olsa acaba ne olurdu? Kuvvetle muhtemel Halep İdlip Şam dediğimiz şehirler Hatay Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı.” ifadelerine dikkat çekerek kendisini halife olarak gördüğünün altını çizdi.