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ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü

ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un öldürüldüğünü bildirdi.

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ABD güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde düzenledikleri hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

'AGRESİF BİR ŞEKİLDE HEDEF ALACAĞIZ'

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ’ın Suriye’de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altındaki hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı amaçladığını iddia ederek bunun için çalışan "lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını" belirtti.

Bu saldırının, daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

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