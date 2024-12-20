BIST 9.725
DOLAR 35,19
EURO 36,80
ALTIN 2.971,28
HABER /  EKONOMİ

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları desteği başta olmak üzere, toplam 331 milyon 292 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kırsal kalkınma yatırımları desteği 313 milyon 392 bin 668 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği 12 milyon 105 bin 314 lira, balon balığı avcılığı desteği 2 milyon 863 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 2 milyon 422 bin 378 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 508 bin 640 lira olmak üzere toplam 331 milyon 292 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler
Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler
İran basını bir kez daha Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı
İran basını bir kez daha Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı
Türkiye yerli elektrolizör üretimini başlattı! Güney Marmara hedef bölge
Türkiye yerli elektrolizör üretimini başlattı! Güney Marmara hedef bölge
Milli Piyango Online’da yılbaşı heyecanı başladı!
Milli Piyango Online’da yılbaşı heyecanı başladı!