Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları desteği başta olmak üzere, toplam 331 milyon 292 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kırsal kalkınma yatırımları desteği 313 milyon 392 bin 668 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği 12 milyon 105 bin 314 lira, balon balığı avcılığı desteği 2 milyon 863 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 2 milyon 422 bin 378 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 508 bin 640 lira olmak üzere toplam 331 milyon 292 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."