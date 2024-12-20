BIST 9.725
DOLAR 35,18
EURO 36,69
ALTIN 2.969,68
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar

İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar

İsrail, Beşar Esad'ın yönetimden düştüğü Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında yer alan 2 köyü daha işgal etti. Bölge sakinleri İsrail'i protesto ederken, İsrail güçleri kalabalığa ateş açarak 1 kişiyi yaraladı.

Abone ol

İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti. Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı. Gösteri sırasında İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 1 kişi yaralandı.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas yönetiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler
Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler
İran basını bir kez daha Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı
İran basını bir kez daha Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı
Türkiye yerli elektrolizör üretimini başlattı! Güney Marmara hedef bölge
Türkiye yerli elektrolizör üretimini başlattı! Güney Marmara hedef bölge
Eyüpspor - Fenerbahçe / Canlı
Eyüpspor - Fenerbahçe / Canlı
Milli Piyango Online’da yılbaşı heyecanı başladı!
Milli Piyango Online’da yılbaşı heyecanı başladı!
Toyota Türkiye: Pazarın 1 milyonun altına düşmesi zor
Toyota Türkiye: Pazarın 1 milyonun altına düşmesi zor
Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni gelişme: 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni gelişme: 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!
10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı yeniden gündemde!