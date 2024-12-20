Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?

Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin gerçekleşmesinin ardından Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takıma dönmeyi kabul edeceği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktörü belirsizliği devam ederken Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı çok rahatsız ve gelip Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine geri döndürmek istiyor.

Ayrıca haberde Beşiktaş başkanlık seçimi gerçekleştikten sonra kim seçilirse seçilsin, Sergen Yalçın'nın ocak ayında Beşiktaş'a gelmeyi kabul edeceği belirtildi.