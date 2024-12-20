Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçının ilk yarısında kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise ortalık karıştı.

Fenerbahçe'nin maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile bulduğu galibiyet golünün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan, maçın hakemi hakemi Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

EYÜPSPOR CEPHESİ FAUL BEKLEDİ

Arda Turan ve Eyüpsporlu oyuncular, En-Nesyri'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu.

DEVRE ARASI TARTIŞMA YAŞANDI

Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.