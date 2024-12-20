BIST 9.725
DOLAR 35,19
EURO 36,80
ALTIN 2.971,28
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den Kur Korumalı Mevduattan çıkışı destekleyecek yeni adımlar

TCMB'den Kur Korumalı Mevduattan çıkışı destekleyecek yeni adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduattan çıkışı desteklemek adına yeni düzenlemelere gitti. Kararlar, TCMB'nin sitesinde duyuruldu.

Abone ol

TCMB'nin sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu yayımladı.

KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizilen duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi
Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler
Hakan Fidan'dan Başkent'te kritik görüşmeler