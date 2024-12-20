Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda, onlarca kişi yaralandı.

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Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu onlarca yaralının olduğu ancak ölü olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.