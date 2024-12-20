BIST 9.725
DOLAR 35,19
EURO 36,80
ALTIN 2.971,28
HABER /  DÜNYA

ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü

ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü

ABD, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştüklerini açıkladı.

Abone ol

AFP'nin haberine göre ABD, HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın (Muhammed el Golani) başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülünü kaldıracak. 

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından Şam'a heyet gönderdi.

HTŞ ile ilk teması kuran ABD heyeti, görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirdi. 

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Heyetteki Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf, "Türkiye'nin Suriye'de büyük etkisi var" dedi. 

ABD'nin HTŞ'den gelen olumlu mesajları memnuniyetle karşıladığını belirten Leaf, "İran'ın Suriye'de hiçbir rolü olmayacak, olmamalı" dedi. 

Leaf, "Suriye'nin kuzeyi için en iyi çözüm, Kobani çevresinde ateşkes ve SDG'nin ülkedeki rolü için planlı bir geçiştir" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
TSK sözleri sonrası Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK sözleri sonrası Özlem Gürses gözaltına alındı
Nefes kesen maçta Anadolu Efes, Partizan'ı devirdi
Nefes kesen maçta Anadolu Efes, Partizan'ı devirdi
TCMB'den Kur Korumalı Mevduattan çıkışı destekleyecek yeni adımlar
TCMB'den Kur Korumalı Mevduattan çıkışı destekleyecek yeni adımlar
Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi
Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli