Mourinho'dan Eyüpspor maçı sonrası flaş sözler: Takımım çok kötüydü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 sona eren Eyüpspor maçının ardından takımının performansını eleştirerek, "Felaket bir maçtı, oyuncularım kötü oynadı" dedi. Oyuncuların daha fazlasını vermesi gerektiğini vurgulayan Mourinho, devre arasında sıkı bir çalışma dönemi geçireceklerini belirtti.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun sözleri;

Jose Mourinho: "Takımım çok kötüydü! Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı verdik. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı."

"Kariyerimde bazı şeyleri ilk defa burada görüyorum"

"Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı