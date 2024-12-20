Arda Turan'dan iptal edilen gol ile ilgili çarpıcı sözler

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası Caner Erkin'in yüzüne darbe aldığı pozisyonda hakemlerin oyunu durdurmamasına tepki gösterdi. "Kafasına darbe alan oyuncum değersiz mi?" diyen Turan, sağlık açısından oyunun durdurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca maç taktiklerini değerlendirerek Fenerbahçe'nin bağlantı oyununu engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Abone ol

Eyüpspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu. İlk yarıda kırmızı kart gören Arda Turan, Eyüpspor'ın iptal edilen golünden önceki pozisyonla ilgili şunları söyledi: "İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim oradaki itirazım; faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz? Yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından oyunu durdurması gerekli. Benim Fenerbahçe kulübüne karşı saygım çok büyük. Bütün oyuncular değerli. Benim oyuncum değersiz mi? Kafasına darbe alıp düşüyor. "

Arda Turan'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maximin'in oynamayacağını düşünerek Prince Ampem'i kullandık. Kostic'in ortalarını riske etmeye çalıştık çünkü Fenerbahçe bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu Tadic ve Dzeko ile birlikte. Oraya yönlendirmek istedik. Alandan adama geçerken ortalarda sıkıntılar oldu ama bloğu iyi savunduk. Amrabat'ın üçlemesi, zaman zaman Thiam ve Emre'yi oyun düşürmesi... Diagonal toplarda 'intensive run' yapamayınca sıkıntılar yaşadık."

Beşiktaş iddialarına cevap

Son olarak Beşiktaş iddialarına cevap veren Arda Turan şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu söyledim zaten.”