Rıdvan Dilmen'den Jose Mourinho'ya: Takımı yerle bir etti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırcısı Jose Mourinho'yu eleştirdi ve "Takımı yerler bir etti" yorumunda bulundu.

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Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu maçı HT Spor'da değerlendirdi.

Mourinho'yu eleştiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluğa dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR TANE ANTRENÖR TAKIMI VAR"

Dilmen, sözlerine şöyle başladı:

Türkiye'de bir tane antrenör takımı var o da Okan Buruk'un takımı. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim haziranda gelen teknik direktörüm 15 lig, 6-7 Avrupa maçında hala bu kısır, bet oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiş, bir de götürmüş demektir.

"FENERBAHÇELİLER FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİL"

Fenerbahçe taraftarının oyundan memnun olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçeliler futboldan memnun değil, ben de değilim. Mourinho klasik bir teknik direktör aslında. Ben Mourinho'yu teknik direktörün çok ötesinde görüyorum demeçleri ve davranışlarıyla ama bunu saha içinde yansıtmadığını görüyorum. Tercihleriyle yanlış yapıyor. Futbol iyi futbolcuyla oynanır, sistem oyuncuya göre olur. Oyuncuya göre sistem olmazsa siz takımınızı kaybedersiniz.

"İSMAİL KARTAL, FRED'İ ÖNE DOĞRU OYNATIYORDU"

İsmail Kartal'ın Fred'i doğru oynattığını belirten Dilmen, şöyle konuştu:

İsmail Kartal, Fred'i öne doğru oynatıyordu. Bu takımı 4-1-4-1'e çeviriyordu. İkili orta saha oynamıyordu yani. Fred'den, İrfan Can'dan, Osayi'den geçen yıldan eser yok. Stoperler de keza öyle. Sistem yaptı bunu.

"MOURINHO, TAKIMI YERLE BİR ETTİ"

Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi yerle bir ettiğini ifade ederek şunları dedi:

Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum. Fenerbahçe taraftarı da seviyor ama Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Aslında önüne çok güzel bir emsal geldi. 11'e 10 oynanan oyunda Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi geldi Fred'in yerine çekti. Bunu istiyorum ben Mourinho'dan. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Fred bu sene yok, kayboldu. Fenerbahçe tek Amrabat oyun kurumuyla şampiyonluk yarışında olmaz ama 4-1-4-1 oynatırsan olur.