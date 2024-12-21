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Ahmet Hakan'dan Ertuğrul Özkök'ün olay iddiasına tepki: Daha ne kadar tenezzül edeceksin buna

Ahmet Hakan'dan Ertuğrul Özkök'ün olay iddiasına tepki: Daha ne kadar tenezzül edeceksin buna

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının CNN Türk rejisinin arayıp Ahmet Hakan'a talimat verdiğini iddia eden Ertuğrul Özkök için "Palavra atacaksın, ben sana yanıt vereceğim, sen de “Oh oh ne güzel tartışılıyorum” diyeceksin." ifadelerini kullandı.

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Yazar Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CNN Türk'ü arayıp Ahmet Hakan'a canlı yayında talimat verdi iddiası tartışma başlattı.

CNN Türk'ün 6 Kasım'da Suriye'nin konuşulduğu programda Hakan “Tamam tamam! Anladık, HTŞ’ye ‘terörist’ diyeceğiz…” diyerek rejiye çıkışmıştı.

İşte bu anlara ilişkin Özkök, dünkü yazısında "Çünkü anladığımız kadarıyla rejiye “bir yerden” “bir mesaj” gelmişti… Reji de “o mesajı” Ahmet Hakan’a iletmişti." ifadelerine yer verdi.

Özkök, yazısında talimatı veren ismin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu ileri sürdü.  Özkök'ün iddiasına Ahmet Hakan, bugünkü yazısında yanıt verdi.

"İletişim Başkanlığı bizim rejimizi hiçbir zaman aramadı"

İletişim Başkanlığının hiçbir zaman CNN Türk rejisini aramadığını kendilerine kimsenin talimat veremeyeceğini yazan Hakan, "Bizim rejimizde sadece ve sadece Tarafsız Bölge’yi birlikte yaptığımız Onur kardeşimin borusu öter." dedi.

"Sen de 'Oh oh ne güzel tartışılıyorum”' diyeceksin"

Özkök'ü eleştiren Hakan, şu ifadelere yer verdi: "Abi kaç yaşına geldin. Bıkıp usanmadın mı kendi bulandırdığın suda balık avlama çakallıklarından. Nedir yani? Palavra atacaksın, ben sana yanıt vereceğim, sen de “Oh oh ne güzel tartışılıyorum” diyeceksin. Bu mu yani? Bir milyon yıldır sürdürdüğün bu numarayla daha kaç yıl idare edeceksin abi? Daha ne kadar tenezzül edeceksin buna? Hep aynı şeyleri yapmak, seni sıkmıyor mu? Kendinden sıkıldığın hiç olmuyor mu senin?"

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