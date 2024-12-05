Ahmet Hakan reji tarafından sürekli uyarılınca öfkelendi! Canlı yayında dikkat çeken anlar

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında konuklarıyla Suriye'deki son durumu değerlendiren Ahmet Hakan rejiden kulaklığına sürekli uyarı gelmesine öfkelendi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı. Suriye'deki son durumun konuşulduğu programda moderatör Ahmet Hakan rejiden kulağına HTŞ için terör örgütü ifadesinin kullanılması uyarısı yapılmasına ve bu uyarının sık sık tekrar edilmesine öfkelendi.

Hakan program devam ederken bir anda yüksek sesle şunları söyledi:

"İkide bir kulağıma 'terör örgütü' diyorsunuz. Biz de terör örgütü HTŞ diyoruz. Kaç kere diyelim."