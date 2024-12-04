Hadi Özışık ilk kez açıkladı! Cübbeli Ahmet Hoca neden konuk olarak katılmıyor?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, YouTube yayınında Cübbeli Ahmet Hoca ve Nihat Hatipoğlu’na ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, zor dönemlerinde ailesini yalnız bırakmayanları ve terk edenleri anlattı. Özışık, yaşadığı süreci samimi ifadelerle aboneleriyle paylaştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki abonelerinden gelen "Cübbeli Ahmet Hocayı neden programınıza davet etmiyorsunuz?" sorusu üzerine gerek Cübbeli Ahmet Hoca, gerekse de Nihat Hatipoğlu hakkında birtakım açıklamalarda bulundu.

En zor dönemlerinde yaşadıkları süreci anlatan Hadi Özışık, o dönemlerde Özışık ailesini kimlerin yanlız bırakmadığını ve yalnızlığa kimlerin terk ettiğini Youtube'daki canlı yayınında anlattı.