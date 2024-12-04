Erman Toroğlu: Mourinho geldikten sonra Galatasaray'da Fenerbahçe çekinkenliği başladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Sarı kırmızılı yönetimin hakemleri ve TFF'yi sorumlu tutmasına tepki gösteren yorumcu Erman Toroğlu, bu durumu paniğe bağlayarak "Mourinho geldikten sonra Galatasaray'da Fenerbahçe çekingenliği başladı. Fenerbahçe'nin yaklaşmasını istemiyorlar." dedi.

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı paniğe sevk ettiğini belirterek, sarı kırmızılı yönetimin hakemleri eleştirmesinin "Fenerbahçe'den korkuyorum." görüntüsü verdiğini söyledi.

Skayspor'a konuşan Toroğlu, "Mourinho geldikten sonra Galatasaray'da Fenerbahçe çekingenliği başladı. Fenerbahçe'nin yaklaşmasını istemiyorlar. Senin takımın iyi çık oyna ama sen bunları yapmıyorsan "Ben Fenerbahçe'den korkuyorum." görüntüsünü veriyorsun."