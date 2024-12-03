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Nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde nefes borusuna patlamış mısır kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Darıca Mehmet Akif Ortaokulunda eğitim gören bir öğrencinin boğazına, teneffüste yediği patlamış mısır kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken öğrenci, durumu nöbetçi Türkçe öğretmeni Ahmet Karakurt'a bildirdi.

Karakurt, Heimlich manevrasıyla patlamış mısırı çıkararak öğrencisinin rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrencisine müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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