Vedat Milor, yemek yediği restoranın sahibini azarladı: Ben maymun değilim

Program çekimi için bir lahmacuncuya giden yemek eleştirmeni Vedat Milor, yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine sinirlendi ve restoran sahibini adeta fırçaladı. Restoran sahibine sitemini dile getiren Milor, ''Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada'' ifadelerini kullandı.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir lahmacuncuya gitti ve burada takipçileri için program çekimi yapmak istedi. Milor yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlendi ve tepki gösterdi.

Yemeklerin güzel olduğunu söyleyen Milor, kendini kullanılmış gibi hissettiğini vurguladı ve "Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi.

Bu tip davranışların kendisini mutsuz ettiğini de belirten Milor, "Zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle" ifadelerini kullandı.

Restoran sahibini fırçalayan Milor, yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine bu restorana gitmeyi tavsiye etti.