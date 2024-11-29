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Ali Yerlikaya'dan 'Parada Sahtecilik operasyonu' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 340 operasyon düzenlendiğini ve 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda milyonlarca lira değerinde sahte para ele geçirilirken, sahte para üretiminde kullanılan iki matbaanın da deşifre edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

"2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu:1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor"

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