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Mehmet Müftüoğlu açıkladı! İmralı ile Dem Parti görüşmesi ne zaman?

TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, tv100'de katıldığı programda, İmralı ile DEM Partisi arasında Adalet Bakanlığı'nın izniyle bir görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Müftüoğlu, görüşmenin Cumartesi günü olabileceği tahmininde bulundu.

tv100'de katıldığı programda konuşan TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan DEM ile İmralı arasındaki görüşme sürecine dair özel kulis bilgisi verdi.

İmralı – DEM Parti görüşmesi ne zaman?

Müftüoğlu açıklamasında, “Gelelim DEM ve İmralı arasındaki görüşmenin ne zaman yapılacağına. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşebileceği, görüşmeye izin verilebileceği yönünde kanaat belirtildi. Tamamen tahmini olarak söylüyorum. Muhtemelen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

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