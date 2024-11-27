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Cübbeli Ahmet'in Icardi'ye İngilizce vaazı sosyal medyada gündem oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'nın aşk acısı çekenlere yönelik yaptığı konuşma Icardi ile ilişkilendirildi. Yapay zeka ile İngilizceye çevirilen konuşması sosyal medyada ilgi gördü.

Üürkiye'nin gündeminde Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılığı var. Icardi'yi terk eden Wanda Nara, L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtı.

Tüm bunlar yaşanırken Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçtiğimiz aylarda yapatığı bir konuşması dolaşıma girdi.

Aşk acısı çekenlere seslenen Cübbeli Ahmet, videoda şunları söylüyor:

"Yahu ne iş açıyorsun başına.. Sevgilim beni terk etti.. Tövbe yarabbi…Manyak mısın nesin.. Karı mı yok memlekette ya.. Karı mı yok ya..
Bin kat iyisini bulursun.. Sana bir dua öğreteyim..
O seni sevmiyorsa sen de onu sevme. Bir karı için intihar edenden daha manyak adam kim olabilir. Veya erkek.. Platonik aşk var.. Adamın haberi yok karı burada kendini asıyor.."

YAPAY ZEKAYLA İNGİLİZCE VERSİYONU GELDİ

Cübbeli Ahmet'in bu sözleri Mauro Icardi - Wanda Nara tartışmalarıyla ilişkilendirilidi.

Bu konuşmanın Icardi'ye ulaştırılmasını isteyen bazı kullanıcılar, Cübbeli Ahmet'in konuşmasını yapay zeka teknikleriyle İngilizceye çevirdi.

Yapay zeka ile yapılan Cübbeli Ahmet'in İngilizce konuştuğu video, Icardi vakası sonrası yeniden paylaşılmaya başladı.

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