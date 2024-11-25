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Onur Yıldız, Beşiktaş yönetimini eleştirdi: İşte vizyon bu hocam

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup olmasının ardından, Ekol Futbol programının sunucusu Onur Yıldız, siyah-beyazlı yönetimi sert eleştirdi. Beşiktaş yönetiminin "Talisca" açıklamalarını anımsatan yıldız, 'Osimhen' örneği vererek siyah-beyazlı yönetimin vizyonunu sorguladı. 

Süper Lig'e bu sezon iyi başlangıç yapan ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Dün evinde Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş 4-2'lik skorla mağlup olarak zirve mücadelesinde bir yara daha aldı. 

EKOL TV'deki 'Ekol Futbol' adlı programda bu karşılaşma yorumlanırken, sunucu Onur Yıldız Beşiktaş yönetimini sert eleştirdi.

Beşiktaş yönetiminin "Talisca" açıklamalarını anımsatan yıldız, 'Osimhen' örneği vererek siyah-beyazlı yönetimin vizyonunu sorguladı. 

Yıldız, "Bu hafta Hasan Arat'a sordular. 'Talisca'yı Fenerbahçe alıyor' diye... 'Alsın bizim Rafa Silva'mız var' dedi. Bugün Hüseyin Yücel bir canlı yayında, Talisca soruldu, 'olsun bizim Rafa Silva'mız var' dedi... Vizyon bu... Galatasaraylı yöneticilere Osimhen teklif edildiğinde, 'hayır bizim Icardi'miz var' dediler mi? Demediler. Gittiler Osimhen'i de aldılar. İşte vizyon bu hocam" ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın bu sözlerine sosyal medyada çok sayıda futbolseverden destek geldi.

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