CHP’li meclis üyesi, gazeteciyi bayıltana kadar dövdü saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gazeteci Hakan Sataroğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram’ın saldırısına uğradı. Şiddet anları güvenlik kamerasına yansırken, yerde tekme darbelerine maruz kalan Sataroğlu baygınlık geçirdi. gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı.

"Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, 19 Kasım akşamı restoranda oturduğu sırada yanına gelen Burhaniye Belediye Meclisinin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram tarafından darbedildi.

Sataroğlu'na kendisi hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdığı öne sürülen Bayram, tokat ve yumruk darbeleriyle sandalyeden yere düşürdüğü gazeteciyi yerde bir süre tekmeledikten sonra uzaklaştı.

Baygınlık geçiren ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında, restorana girdikten sonra masanın yanına gelen Hasan Bayram tarafından Hakan Sataroğlu'nun oturduğu sandalyeden yumruk ve tokat darbeleriyle düşürüldükten sonra yerdeyken birkaç kez tekmelendiği, Bayram'ın daha sonra uzaklaştığı görülüyor.