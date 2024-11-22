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İstanbul'da su zammı sonrası İmamoğlu'nun videosu gündem oldu

İBB Meclisinde, İstanbul'ra su fiyatlarına yüzde 17,5 zam yapılırken, suya her ay zam yapılması kararlaştırıldı. Zam sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi "Suyu ucuzlatacağız. 4-5 yıla musluktan su içeceksiniz" vaadi sosyal medyada gündem oldu.

İBB Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 17,5 zam yapılırken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) toplanıp, ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre bu fiyatların her ay düzenli olarak güncellenmesi kararlaştırıldı.

Zam sonrası sosyal medyada İmamoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi vaadi gündeme geldi. İmamoğlu, söz konusu görüntülerde "suyunuza kadar hayatınızı ucuzlaştıracağız. Artık evinize su yüzde 40 ucuz girecek. Bakın bu kadar net. 4-5 yıl içinde evinizdeki suyu bile doya doya su içeceksiniz" diyor.

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