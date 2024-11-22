Barış Yarkadaş kulis bilgisi verdi! Kılıçdaroğlu mahkemede ne konuşacak?

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Ankara'da 17-25 Aralık süreciyle ilgili yaptığı konuşmalar nedeniyle birleştirilen davalarda vereceği ifadede konuşmalarının arkasında durarak siyasi ve güncel mesajlar vermesinin beklendiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, yarın Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak davasına ilişkin önemli kulis bilgileri verdi.

Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası

Barış Yarkadaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Ankara’da bir davası var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Ankara’da bir duruşması var. Bu duruşma Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde 17-25 Aralık süreciyle ilgili yaptığı konuşmaların birleştirilmesinden oluşuyor Sayın Kılıçdaroğlu yarın bu birleştirilen 5 dava için ifade verecek.

Salon krizi çıktı

Yarın şöyle bir durum var. Öncelikle salon krizi var. Kılıçdaroğlu’nun yargılanacağı 57. Asliye ceza mahkemesinin bulunduğu salon sadece 15 kişilik. Bugün Kılıçdaroğlu’nun avukat Celal Çelik önce hakime hanımla ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşerek daha büyük bir salon talep etti. Gerekçesi de ‘Yarın CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanları, çok sayıda milletvekili, çok sayıda eski milletvekili ve aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu’nun ailesi de bu duruşmaya katılacak’ diyor. Fakat Celal Çelik hakime hanım ile yaptığı görüşmeden bir sonuç alamıyor. Başsavcılık ile görüşüyor ancak Cumhuriyet Başsavcılığı bu tür yetkilerin Hakim de olduğunu kendilerinin karar veremeyeceğini söylüyorlar.

“Duruşma biraz gecikeceği görülüyor”

Dolayısıyla eğer Bu akşam Adalet Bakanlığı yetkilileri bu talebe ilişkin bir çözüm bulamazsa yarın saat 14:00’te başlaması gereken duruşma biraz gecikeceği görülüyor. Ama hakime hanım yetkisini kullanır 200 kişilik bir salonu açarsa ki bunun önünde yasal bir engel yok. O zaman bu salonda Kılıçdaroğlu rahatça salona girebilir.

Kılıçdaroğlu duruşmada ne konuşacak?

Benim edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu özellikle 17-25 Aralık sürecinde yaptığı konuşmaların arkasında duracak. Bu konuşmaları savunacak. Mahkemeye giderken yargılanmaya değil yargılamaya gider gibi bir tutumla hareket edecek. Dolayısıyla yarın bir mesaj vermesi bekleniyor. Mesajında özetle ‘Türk halkına karşı büyük bir görevi yerine getirmek için buradayım’ diyecek. Bunun dışında mahkemede yapacağı konuşmada güncel ve siyasal meselelere karşı da mesaj verecek. Hatta normalleşmeye ilişkinde mesajlar vermesi bekleniyor."