BIST 9.368
DOLAR 34,54
EURO 36,17
ALTIN 2.956,35
GÜNCEL

Barış Yarkadaş kulis bilgisi verdi! Kılıçdaroğlu mahkemede ne konuşacak?

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Ankara'da 17-25 Aralık süreciyle ilgili yaptığı konuşmalar nedeniyle birleştirilen davalarda vereceği ifadede konuşmalarının arkasında durarak siyasi ve güncel mesajlar vermesinin beklendiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, yarın Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak davasına ilişkin önemli kulis bilgileri verdi.

Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası

Barış Yarkadaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Ankara’da bir davası var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Ankara’da bir duruşması var. Bu duruşma Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde 17-25 Aralık süreciyle ilgili yaptığı konuşmaların birleştirilmesinden oluşuyor Sayın Kılıçdaroğlu yarın bu birleştirilen 5 dava için ifade verecek.

Salon krizi çıktı

Yarın şöyle bir durum var. Öncelikle salon krizi var. Kılıçdaroğlu’nun yargılanacağı 57. Asliye ceza mahkemesinin bulunduğu salon sadece 15 kişilik. Bugün Kılıçdaroğlu’nun avukat Celal Çelik önce hakime hanımla ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşerek daha büyük bir salon talep etti. Gerekçesi de ‘Yarın CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanları, çok sayıda milletvekili, çok sayıda eski milletvekili ve aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu’nun ailesi de bu duruşmaya katılacak’ diyor. Fakat Celal Çelik hakime hanım ile yaptığı görüşmeden bir sonuç alamıyor. Başsavcılık ile görüşüyor ancak Cumhuriyet Başsavcılığı bu tür yetkilerin Hakim de olduğunu kendilerinin karar veremeyeceğini söylüyorlar.

“Duruşma biraz gecikeceği görülüyor”

Dolayısıyla eğer Bu akşam Adalet Bakanlığı yetkilileri bu talebe ilişkin bir çözüm bulamazsa yarın saat 14:00’te başlaması gereken duruşma biraz gecikeceği görülüyor. Ama hakime hanım yetkisini kullanır 200 kişilik bir salonu açarsa ki bunun önünde yasal bir engel yok. O zaman bu salonda Kılıçdaroğlu rahatça salona girebilir.

Kılıçdaroğlu duruşmada ne konuşacak?

Benim edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu özellikle 17-25 Aralık sürecinde yaptığı konuşmaların arkasında duracak. Bu konuşmaları savunacak. Mahkemeye giderken yargılanmaya değil yargılamaya gider gibi bir tutumla hareket edecek. Dolayısıyla yarın bir mesaj vermesi bekleniyor. Mesajında özetle ‘Türk halkına karşı büyük bir görevi yerine getirmek için buradayım’ diyecek. Bunun dışında mahkemede yapacağı konuşmada güncel ve siyasal meselelere karşı da mesaj verecek. Hatta normalleşmeye ilişkinde mesajlar vermesi bekleniyor."

 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı
Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı
Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı
Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı
Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Trump'ın aday gösterdiği Matt Gaetz adaylıktan çekildi
Trump'ın aday gösterdiği Matt Gaetz adaylıktan çekildi
Mehmet Şimşek, 'vergi borçları silinecek' iddialarını yanıtladı
Mehmet Şimşek, 'vergi borçları silinecek' iddialarını yanıtladı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Bakan Fidan: Netanyahu için tutuklama emri adaletin tecellisi...
Bakan Fidan: Netanyahu için tutuklama emri adaletin tecellisi...
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye vekillerle ilgili video izlettiği' iddiası yalanlandı!
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye vekillerle ilgili video izlettiği' iddiası yalanlandı!