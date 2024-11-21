'CHP camileri ahır yaptı' kavgası! Cem Küçük ile Murat İde canlı yayında biririne girdi

Cem Küçük ile Murat İde arasıra "CHP'liler camileri ahıra çevirdi" iddiasıyla ilgili TGRT Haber'de çok sert tartışma yaşandı. Atatürk döneminde de camilerin ahıra çevrildiğini söyleyen Küçük'e çok sinirlenen İde, elini masaya vurarak, "Benim olduğum yerde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili böyle bir iddiada bulunamazsın" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Sizin anladığınız laiklik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız" açıklaması TGRT yayınında tartışıldı.

Konuşa ilişkin Cem Küçük ve Murat İde arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Cem Küçük "CHP'liler camileri ahıra çevirdi" iddiasında bulundu. Murat İde "Orada silahların, soğuk şartlarda ve karın altında donmasın diye hayvanların muhafaza edilmesi başka bir şey, ahıra çevirmek başka bir şey. İnönü dönemine söylüyorsun. İsmet Paşa'nın evinde 5 vakit namaz kılan Kur'an okuyan Mevhibe Hanım var" şeklinde yanıt verdi.

Cem Küçük: Yüzlerce örneği var

Küçük bunun üzerine "İnönü dönemine söylüyorum. Mevhibe Hanım'a bir şey diyen yok. Atatürk döneminde de 30'larda da 40'larda da bazı camiler durduk yere, gereksiz yere ahıra çevrilmiştir. Yüzlerce örneği var. CHP'liler bile kabul etti, hepsi kabul ediyor. Bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.

"Atatürk ile ilgili böyle bir iddiada bulunamazsın"

Atatürk'e dair sözlerine sinirlenen İde, "Yapma Cem, yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben çok iyi biliyorum. Yeter, Mustafa Kemal üzerine... Bir de Mustafa Kemal diyorsun. Mustafa Kemal asla böyle bir şey yapmadı. Bir de Mustafa Kemal diyorsun. Böyle bir iddiada bile bulunamazsın, bulunamazsın kardeşim. Benim olduğum yerde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili böyle bir iddiada bulunamazsın" diye konuştu.

Küçük "Klasik tribün şeyi yapma, Atatürk bilmem ne... Söyleyecek bir şeyin yok, Atatürk" derken, İde "Tribüne oynayan sizsiniz. Yalan söylüyorsunuz. Ahır, depo, kapıya kilit diyorsunuz. Orada Hz. Peygamber'in kutsal emanetleri saklanıyor, 'Kapıya kilit vuruldu' diyorsunuz. Hele bu konuyu Mustafa Kemal Atatürk'e götürme, bir daha götürme. Atatürk'e bu konuda tek bir laf edemezsin" şeklinde tepki gösterdi.