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Elazığ'da iş makinesi devrildi, 2 çocuk öldü! Kaza anı kamerada

Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki inşaatın şantiyesinde önceki gün iş makinesinin devrildiği, Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel'in (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kaza anı şantiyenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çocuklardan birinin operatör koltuğunda, diğerinin ise iş makinesinin açık olan kapısına tutunduğu görülüyor.

Kayıtlarda, çocukların, geri manevra yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kaldıkları ve çevredekilerin kaza yerine koştukları yer alıyor.

Önceki gün Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki inşaatın şantiyesinde Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16), operatörün bulunmadığı sırada geri manevra yaptırdıkları iş makinesinin altın kalarak yaralanmış, yaralılardan Ateş ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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