Hadi Özışık: Bir kesim umudunu Devlet Bahçeli'ye bağlamış

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında, MHP'nin Devlet Bahçeli paylaşımı sonrası 'Cumhur İttifakı'nda çatırdamalar var iddiaları ile ilgili 'Bir kesim var, özellikle umudunu Devlet Bahçeli'ye bağlamış. Devlet Bahçeli çekilirse hükümet yıkılır hesabı yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunulmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin kolajı ile oluşturulan video, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" notuyla birlikte paylaşılmıştı.

2 dakikadan uzun süren videoda yer alan, "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesi soru işaretlerine neden olmuştu.

Bu paylaşım sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında bir çatışma olduğu iddiaları gündemde yer alırken, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bir kesim umudunu Devlet Bahçeli'ye bağlamış"

Özışık yaptığı açıklamada, 'Şimdi, Devlet Bahçeli'yi anlamayanlar, söyledikleri sözleri anlamayanlar, işte böyle (Bahçeli'ye' Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüş ayrılığınız var mı diye sorarlar.

Ya da, Devlet Bahçeli'nin o çağrısı sonrasında (Abdullah Öcalan çağrısı) kürsüde yaklaşık 20 dakika bu konuya ayırıp, Kürt kardeşim elini uzat, beraber olalım, bir olalım, Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı çok önemsiyorum diyen, Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamayanlar, sürekli, acaba aralarında bir uyuşmazlık mı var, acaba kötü bir şey mi var vs. diye konuşuyorlar.

Bir kesim var, özellikle umudunu Devlet Bahçeli'ye bağlamış. Devlet Bahçeli çekilirse hükümet yıkılır hesabı yapıyorlar.' ifadelerini kullandı.