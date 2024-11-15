Rize'de deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı: Camide büyük panik
Rize'de meydana gelen 4.7'lik deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında Çayeli Çarşıbaşı Camisi'nde ve Ardeşen Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşanan panik saniye saniye görüntülendi.
Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem anına dair görüntüler de geldi. Ardeşen Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışanların deprem olduğunu fark edince panikle dışarıya koştuğu anlar kameraya yansıdı.
Depreme Çayeli Çarşıbaşı Camisi'nde vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Cami içerisindeki vatandaşlar deprem anında toplu bir şekilde kapıya yöneldi.