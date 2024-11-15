Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a: Canlı yayına davet ediyorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, belediyenin SGK borçlarını kendi döneminde düzenli olarak ödediğini belirterek, Mansur Yavaş'ı Ankapark konusundaki iddialarını tartışmak üzere canlı yayına davet etti. Gökçek, ayrıca Yavaş'ın SGK borcu nedeniyle belediye ihalelerini kendi şirketlerine veremediğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarıyla ilgili, Gazeteci Hacı Yakışıklı'ya açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, “SGK borçlarını daima ödedim. Benim dönemimde şirketlerin borcu yok kârı vardı.

“Kendi şirketlerine veremiyor”

İhaleye girmek için SGK borcunun olmaması lazım. O yüzden ihaleleri kendi şirketlerimize verdik. Mansur Yavaş kendi şirketlerine veremiyor.

“Kabloları bile çaldırmışlar”

Ankapark’taki kabloları bile çaldırmışlar. Mansur Yavaş’ı canlı yayına davet ediyorum, buyursun konuşalım” dedi.