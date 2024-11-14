Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin PKK lideri Öcalan çağrısı, yeni anayasa ve iç politikaya dair gelişmelerin ele alınması beklenen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 17.50'de başlayan görüşme, Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesinin ardından gerçekleşen ilk görüşme oldu.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

İkili arasındaki son görüşme 3 Ekim'de Bahçeli'nin konutunda 45 dakika sürmüştü. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

BAHÇELİ-ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARI

Teröristbaşı Öcalan çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bahçeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında görüş ayrılığı olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.