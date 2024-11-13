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POLİTİKA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan 'Elektronik Seçim' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Gazeteci Sinan Burhan’a yaptığı açıklamalarda CHP’nin elektronik seçim sistemine karşı çıkmasını eleştirerek, bankacılık ve adalet sistemlerinde kullanılan güvenlik önlemlerinin seçimde de uygulanabileceğini ve bu teknolojilerden kaçmanın anlamsız olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ‘Elektronik Seçim’ sistemi ile ilgili Gazeteci Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. Burhan, Yıldız’ın açıklamalarını canlı yayında aktardı.

“Bu bir ilkelliktir”

Yıldız açıklamasında, “CHP her şeye ‘Hayır’ diyen bir parti. Hala Hindistan’da gelen boyayı savunuyorlar. Bu bir ilkelliktir.

“Bundan kaçamayız”

Bankacılıkta elektronik sistem kullanılıyor. BİS’te, UYAP’ta kullanılıyor, Bunlara güveniyoruz da ona niye güvenmiyoruz? Üstelik şifreleme var, retina taraması var, E-Devlet var, parmak izi var… Bundan kaçamayız” ifadelerine yer verdi.

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