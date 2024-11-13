BIST 9.151
DOLAR 34,38
EURO 36,52
ALTIN 2.884,29
MEDYA

Sinan Burhan'dan kritik İmamoğlu sorusuna Yarkadaş'tan dikkat çeken cevap

Gazeteci Sinan Burhan, "Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş’tan 10 kat fazla konsere harcama yaptı. Ona neden ses çıkarmıyorlar?" sorusuna CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, "İmamoğlu'nun medyası güçlü" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Manbur Yavaş, sanatçılara ödenen fahiş konser ücretleriyle ilgili eleştirilerin odağında.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçılara ödediği ücretlerin gündeme gelmemesini, gazeteci Sinan Burhan gündeme getirdi.

Tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Burhan, "Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş’tan 10 kat fazla konsere harcama yaptı. Ona neden ses çıkarmıyorlar ?" sorususunu eski CHP'li vekil gazeteci Barış Yarkadaş'a yöneltti.

Yarkadaş bu soruya "İmamoğlu'nun medyası güçlü" diye cevap verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi
TBMM'de kayyum kavgası! AK Parti ve DEM birbirine girdi
MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı
MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'teğmenlerin kılıçlı yemini' ile ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'teğmenlerin kılıçlı yemini' ile ilgili açıklama
Kübra Par'dan duygusal isyan: Bizi affedin çocuklar
Kübra Par'dan duygusal isyan: Bizi affedin çocuklar
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak
Devlet Bahçeli'den gazetecinin sorusuna tepki: Vazgeçemiyorsan mesleği bırak
Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Geri manevra yapan otomobil lokantaya daldı 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!
Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler
Levent Gültekin'den Yavaş ve İmamoğlu için olay sözler
Ekrem İmamoğlu kurultay mı istiyor? Barış Yarkadaş'tan bomba kulis
Ekrem İmamoğlu kurultay mı istiyor? Barış Yarkadaş'tan bomba kulis