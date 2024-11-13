Sinan Burhan'dan kritik İmamoğlu sorusuna Yarkadaş'tan dikkat çeken cevap
Gazeteci Sinan Burhan, "Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş’tan 10 kat fazla konsere harcama yaptı. Ona neden ses çıkarmıyorlar?" sorusuna CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, "İmamoğlu'nun medyası güçlü" yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Manbur Yavaş, sanatçılara ödenen fahiş konser ücretleriyle ilgili eleştirilerin odağında.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçılara ödediği ücretlerin gündeme gelmemesini, gazeteci Sinan Burhan gündeme getirdi.
Tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Burhan, "Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş’tan 10 kat fazla konsere harcama yaptı. Ona neden ses çıkarmıyorlar ?" sorususunu eski CHP'li vekil gazeteci Barış Yarkadaş'a yöneltti.
Yarkadaş bu soruya "İmamoğlu'nun medyası güçlü" diye cevap verdi.