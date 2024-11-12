HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 10 bin feet irtifaya çıkarak 26 dakika havada kaldı. Terör saldırısında şehit olan TUSAŞ personelinin isimlerini taşıyan bu prototipin ilk teslimatının 2026'da yapılması planlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından millî imkanlarla geliştirilen HÜRJET projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Üretilen ilk HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ilk uçuşu 25 Nisan 2023 yılında yaparken bugüne kadar 140’ın üzerinde test faaliyetini geride bıraktı. İlk prototipinde 45 bin feet irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan HÜRJET’in ikinci prototipi mavi gökyüzüyle buluştu. 12 Kasım’da havalanan HÜRJET’in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı.

HÜRJET’e şehitlerimizin ismi verildi

23 Ekim’de TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısında, 4’ü TUSAŞ personeli, 1’i taksi şoförü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Saldırının akabinde “daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” sözleri slogana dönüştü. Terör saldırısından 20 gün sonra, HÜRJET’in ikinci prototipi mavi gökyüzü ile buluştu. İkinci prototipe, terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan’ın isimleri yer aldı.

İlk teslimatın 2026’da gerçekleştirilmesi bekleniyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan proje kapsamında TUSAŞ tarafından millî imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı; tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip. Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ederken, ilk teslimatının 2026 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

HÜRJET’in ikinci prototipinin ilk uçuşu hakkında değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu projenin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek TUSAŞ’ın gökyüzünde başarılarına devam ettiğini söyledi. Demiroğlu, “HÜRJET Jet eğitim Uçağının ikinci prototipinin gerçekleştirdiği ilk uçuşu başarıyla tamamlamasından dolayı çok büyük gurur duyuyoruz. Gök vatanımızdaki uçaklarımızın sayısı artacak. HÜRJET’in de olgunlaştırma aşamalarının tamamlanmasının ardından teslimatları başlayacak. Ülkemiz için daha güçlü yarınlara kanat açıyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz” diye konuştu.