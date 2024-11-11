Çalındığını düşündükleri köpeklerini kurtların götürdüğünü güvenlik kamerasından öğrendiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde köpeklerinin çalındığını düşünen aile, evcil hayvanlarının kurtların saldırısına uğradığını, güvenlik kamerasını kontrol edince öğrendi.

Kuzuluk Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde köpek besleyen Baş ailesi, sabah saatlerinde yemek vermek için gittiklerinde 6 aylık yavrunun kulübede olmadığını gördü.

Çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca köpeklerinin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerası görüntülerini izledikleri sırada yavrunun gece saatlerinde bahçeye girip saldıran 2 kurt tarafından götürüldüğünü anladı.

Köpeğin sahibi Sevgi Baş, gazetecilere, sabah kalktığında tavukları ve köpeği beslemek için bahçeye çıktığını anlatarak, "Baktım köpek yok. Tasmasını hiçbir zaman çıkarmazdı. Eşim, 'Köpeklerin peşine gitmiştir, gelir.' dedi. Oğlum kamerayı açınca gördük. İki kurt, yuvasından çıkaramadılar. Yoldan araba geçince kurtlar fındıklığa kaçtı. Köpeğimiz kulübeden çıkınca de geri gelip götürdüler. Mücadele etmiş ama kendini kurtaramamış." diye konuştu.

Ailenin oğlu Emirhan Baş da köpeği yeni sahiplendiklerini aktararak, "Altı aylık yavruydu. Bölgede 1,5 ay önce karşı komşumuzun köpeğine de kurtlar saldırmıştı. Bir gece önce de başka bir komşumuzun iki köpeğini aldılar. Kurt olup olmadığı belli değildi. Bizimkinde ise kamerada iki kurdun gelip alıp götürdüğünü gördük." dedi.