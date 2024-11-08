71 milyon TL'lik konser skandalı! Mor ve Ötesi almadım diyor! Akıllarda 2 şüphe; bu para nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödediği iddialarını grup "gerçek dışı" diyerek reddetti. Mansur Yavaş ise istifa iddialarını ciddiye almadığını ve görevine devam edeceğini belirtti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında konuyu değerlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddiası üzerine, gruptan açıklama yapıldı. Grup, iddiaları reddederek, "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" dedi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yavaş, bu dedikoduları ciddiye almadığını belirterek, "İktidar partisine nefes aldıracak hiçbir adım atmayacağım" dedi.

Yavaş, Ankara'ya hizmet etmeye ve partisinin başarısı için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında değerlendirdi.