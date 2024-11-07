Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in Narin Güran davası için duruşma salonuna alınması içeriye sokulmayan avukatların tepkisine neden oldu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı.

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar’ın yargılanmasına bugün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

İlk günden bu yana olayın takipçisi olan Gülben Ergen de duruşma için soluğu Diyarbakır'da aldı. Ancak duruşma solunan ünlü ismin alınıp avukatların dışarda kalması büyük tepkilere neden oldu.

Polis barikatı nedeniyle çok sayıda gazeteci ve STK ile birlikte salona alınmayan avukatlar "Gülben dışarı, avukatlar içeri" sloganları attı.

Adliye koridorlarındaki o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada 'ayrıcalığı ne?', 'avukat dışardayken Gülben Ergen nasıl gidiyor?' gibi yorumlar yapıldı.