Fenomen Özlem Öz'den Coca Cola şov: Kaldıralım hemen

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin son paylaşımı tepki çekti. Gittiği restorantta Coca Cola'nın kaldırılmasını isteyen Öz, reklam peşinde olmakla eleştirildi.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün boykot ürünü Coca Cola'yı protesto paylaşımı tartışmalara neden oldu.

Gittiği restorantta garsona masasında bulunan Cola Cola'nın kaldırılmasını isteyen Öz, "Biz boykot olduğu için kola içmiyoruz. Kolaları fantaları kaldıralım hemen. Bize meyve suyu falan" dedi.

Öz'ün paylaşımına kullanıcılardan tepki yağdı. Öz'ün dudak uçuklatan kıyafetlerine ve aksearlara değinen takipçiler, Öz'ü Gazze'deki soykırım üzerinden reklam yapmakla suçladı.

Bilindiği üzere Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturmalar sonrasında fenomen çift Özlem - Tayyar Öz de MASAK'ın radarına girmişti. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam ediyor.