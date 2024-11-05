Mehmet Şef Dubai çikolatasının tarihini açıkladı

MasterChef Türkiye’nin şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Candaş Tolga Işık’ın "Az Önce Konuştum" programında Dubai çikolatasının tarihçesini ve lezzetini değerlendirdi.

MasterChef Türkiye’nin sevilen şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Dubai çikolatasının tarihi

Programda, son dönemin popüler lezzeti olan Dubai çikolatası gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), çikolatanın tarihçesi hakkında bilgiler verirken, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da kendi yorumlarını paylaştı. Şeflerin, bu özel lezzet hakkındaki görüşleri izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.