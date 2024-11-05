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Gaffar Yakınca: CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kandil tarafından belirlenmiştir

Ekol TV'de yayınlanan, iç ve dış politikadaki son gelişmelerin ve öne çıkan polemiklerin konuşulduğu 'Kontrol Noktası' programına Gazeteci Gaffar Yakınca'nın ifadeleri damga vurdu.

DEM Parti'nin belediyelerine PKK tarafından atanmış kayyumların olduğuna dikkat çeken Gaffar Yakınca; ''Gidin bölgeyi gezin. Eş Başkanlar Ahmet Türk'ü bir aydır belediyeye almıyor. CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kandil tarafından belirlenmiştir. Kent Uzlaşısı bir tuzaktı. Kent Uzlaşısı'nın mimarı Remzi Kartal. CHP seçmeni sokağa insin diye kurulan bir tuzaktı ve CHP o tuzağa düştü.'' ifadelerini kullandı.

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