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Canlı yayında olay iddia: CHP Genel Merkezi, Saray ilçe örgütünü görevden aldı!

Gazeteci Ferhat Murat, Ekol TV'de katıldığı programda dikkat çeken bir konuyu gündeme getirdi. Murat, yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi'nin Van'ın Saray ilçesindeki ilçe örgütünü görevden aldığını belirtti.

Van Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın terör örgütü mensubu abisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürülmüş, Gazeteci Ferhat Murat'ın açıklamasına göre ise bu durum sonrası Davut Acar, diyet ödeme sebebiyle belediye başkanlığına aday gösterilmişti.

CHP Genel Merkezi, Saray ilçe örgütünü görevden aldı

Davut Acar'ın belediye başkanlığı sonrası, seçim sonrası CHP Saray İlçe Başkanlığı, Acar'ın ihraç edilmesi için dilekçe vermişti. Gazeteci Ferhat Acar, Ekol TV'deki Kontrol Noktası isimli programda, verilen bu dilekçe sebebiyle CHP Saray ilçe örgütününün, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı bilgisini paylaştı.

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