Bugünleri de mi görecektik! Özgür Özel'in yanında Tuncer Bakırhan'dan isyan çağrısı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kayyum politikalarının Kürt halkını sindiremeyeceğini belirtti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek Mardin'de Ahmet Türk ile yaptığı açıklamada, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise kayyum politikalarının Kürt halkını sindiremeyeceğini belirtti ve halkın direnişini sürdüreceğini ifade etti.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında gündemi değerlendirdi.