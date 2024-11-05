BIST 8.619
DOLAR 34,32
EURO 37,55
ALTIN 3.026,06
GÜNCEL

Bugünleri de mi görecektik! Özgür Özel'in yanında Tuncer Bakırhan'dan isyan çağrısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kayyum politikalarının Kürt halkını sindiremeyeceğini belirtti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek Mardin'de Ahmet Türk ile yaptığı açıklamada, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise kayyum politikalarının Kürt halkını sindiremeyeceğini belirtti ve halkın direnişini sürdüreceğini ifade etti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Yayının tamamını izlemek için tıklayın

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
Canlı yayında olay iddia: CHP Genel Merkezi, Saray ilçe örgütünü görevden aldı!
Canlı yayında olay iddia: CHP Genel Merkezi, Saray ilçe örgütünü görevden aldı!
Gaffar Yakınca: CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kandil tarafından belirlenmiştir
Gaffar Yakınca: CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kandil tarafından belirlenmiştir
Ferhat Murat'tan Ahmet Özer ile ilgili bomba iddia: Remzi Kartal'dan sonra...
Ferhat Murat'tan Ahmet Özer ile ilgili bomba iddia: Remzi Kartal'dan sonra...
Burcu Köksal: Vatanla sorunu olanlarla işim olmaz
Burcu Köksal: Vatanla sorunu olanlarla işim olmaz
Tuncer Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
Tuncer Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi
Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi
Fenerbahçe taraftarının kendinden geçtiği anlar sosyal medyada viral oldu
Fenerbahçe taraftarının kendinden geçtiği anlar sosyal medyada viral oldu
Adnan Aybaba 'Galatasaray Türk futbolunun İsrail'idir' dedi
Adnan Aybaba 'Galatasaray Türk futbolunun İsrail'idir' dedi
İstanbul'da feci kaza! 2 ölü 4 yaralı kamera görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da feci kaza! 2 ölü 4 yaralı kamera görüntüleri ortaya çıktı
Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer niye tutuklandı?
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer niye tutuklandı?