Cihat Yaycı'dan DEM Partili Batman Belediyesi'yle ilgili çok konuşulacak iddia
Emekli tümamiral Cihat Yaycı, DEM Partili Batman belediyesinde şehit yakınlarının çöpçü kadrosunda çalıştırıldığını ve ölen teröristlerin ailelerinin bulunduğu sokakların şehit ailelerine ve gazilere temizlettirildiğini iddia etti.
Terör soruşturması kapmasında bazı DEM Partili belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte bu partiyle ilgili iddialara yenisi eklendi.
Emekli tümamiral Cihat Yaycı, DEM Partili belediyelerde çalışan gazi ve şehit yakınlarının çöpçü kadrosuna geçirildiğini söyledi.
Yaycı, "Batman'da ölen teröristlerin ailelerinin bulunduğu sokaklar ve evlerin önleri şehit ailelerine ve gazilere temizlettiriliyor." dedi.