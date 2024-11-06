BIST 8.619
DOLAR 34,27
EURO 36,83
ALTIN 2.984,73
MEDYA

Danilo Zanna Türkiye'de yaşadığı olayı ilk kez anlattı: "Beni tokatladılar"

MasterChef yarışmasıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, katıldığı bir programda 'Türkiye'de hiç kazıklandın mı?' şeklindeki soruyu yanıtladı.

Somer, Danilo ve Mehmet şef Ekol TV'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Işık, Danilo'ya 'Türkiye'de hiç kazıklandın mı?' diye sordu. Danilo birçok kez kazıklandığını söyleyerek başından geçen olayları anlattı. 

Göcek'te 12 yıldır gittiği salaş bir balıkçıda ödediği hesapla ilgili konuşan Danilo, "Bu sene beni bir tokat attılar var ya. O parayla ben İtalya'da 1 hafta tatil yapardım" dedi.

O sırada araya giren şef 'Motordan da tokatladılar bunu' dedi. Mehmet Şef, "Bunun motoru arızalandı. Diyorlar ki 'Danilo şef biz bu motoru yaparız'. Danilo şef İtalyan vatandaşı olduğu için İtalya'dan parça getirebiliyor. Pandemi. Hiçbir yer yok, yapılamıyor. Motorcu, Danilo şefin sayesinde parça getiriyor. Danilo şefin motoruna takmıyor, 7-8 tane motor tamir ediyor." dedi. Danilo şef ise motorunun tamir edilmesi için 2 yıl beklediğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Araç muayene ücretlerine 2025 belli oldu! Büyük zam geliyor
Araç muayene ücretlerine 2025 belli oldu! Büyük zam geliyor
Kritik salıncak eyalet ‘Trump’ dedi
Kritik salıncak eyalet ‘Trump’ dedi
ABD seçimleri Dolar ve Euro'yu nasıl etkiledi? Günün ilk rakamları...
ABD seçimleri Dolar ve Euro'yu nasıl etkiledi? Günün ilk rakamları...
ABB'den Osman Gökçek'in gönderdiği "Ebru Gündeş konseri" SMS'sine aynı yöntemle cevap
ABB'den Osman Gökçek'in gönderdiği "Ebru Gündeş konseri" SMS'sine aynı yöntemle cevap
ABD'deki seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 3 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı
ABD'deki seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 3 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Remzi Kartal fotoğrafı hakkında açıklama
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Remzi Kartal fotoğrafı hakkında açıklama
Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı
Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Real Madrid'e şok mağlubiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Real Madrid'e şok mağlubiyet
Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadesine yalanlama
Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı