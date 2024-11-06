Danilo Zanna Türkiye'de yaşadığı olayı ilk kez anlattı: "Beni tokatladılar"

MasterChef yarışmasıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, katıldığı bir programda 'Türkiye'de hiç kazıklandın mı?' şeklindeki soruyu yanıtladı.

Somer, Danilo ve Mehmet şef Ekol TV'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Işık, Danilo'ya 'Türkiye'de hiç kazıklandın mı?' diye sordu. Danilo birçok kez kazıklandığını söyleyerek başından geçen olayları anlattı.

Göcek'te 12 yıldır gittiği salaş bir balıkçıda ödediği hesapla ilgili konuşan Danilo, "Bu sene beni bir tokat attılar var ya. O parayla ben İtalya'da 1 hafta tatil yapardım" dedi.

O sırada araya giren şef 'Motordan da tokatladılar bunu' dedi. Mehmet Şef, "Bunun motoru arızalandı. Diyorlar ki 'Danilo şef biz bu motoru yaparız'. Danilo şef İtalyan vatandaşı olduğu için İtalya'dan parça getirebiliyor. Pandemi. Hiçbir yer yok, yapılamıyor. Motorcu, Danilo şefin sayesinde parça getiriyor. Danilo şefin motoruna takmıyor, 7-8 tane motor tamir ediyor." dedi. Danilo şef ise motorunun tamir edilmesi için 2 yıl beklediğini söyledi.